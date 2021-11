ATP Finals - Blessé, Matteo Berrettini a jeté l'éponge contre Alexander Zverev

(Belga) Matteo Berrettini (ATP 7), opposé à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3), a quitté le Pala Alpitour de Turin en pleurs dimanche soir. Devant son public, l'Italien a dû jeter l'éponge en début de 2e set, visiblement blessé aux abdominaux. Le Romain de 25 ans avait concédé le premier set 7-6 (9/7) et était mené 1-0 dans le 2e set dans ce match de la première journée des ATP Finals (dur/7.250.000 dollars), le Masters de fin de saison de tennis.

Après un temps mort médical, Berrettini a tenté de revenir mais, visiblement incapable de continuer, il a abandonné après un coup droit croisé dans le couloir. S'il venait à déclarer forfait pour la suite du tournoi, il sera remplacé par son compatriote Jannik Sinner, 10e mondial et premier réserviste. En début de journée, Daniil Medvedev, 2e mondial et tenant du titre, a bien commencé la défense de sa couronne. Le Russe a malgré tout eu besoin de trois sets pour prendre la mesure du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9). Le groupe Vert débutera lundi avec Novak Djokovic (ATP 1) - Casper Ruud (ATP 8) à 14h puis Stefanos Tsitsipas (ATP 4) - Andrey Rublev (ATP 5) à 21h. Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. La ville du Piémont accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025. (Belga)