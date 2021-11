C'est la folie en Argentine: une file d'attente de 4km se forme pour aller voir le duel face au Brésil (vidéo)

"Superclasico" en Amérique du Sud! L'Argentine de Lionel Messi peut faire un pas de plus vers la Coupe du monde 2022 mardi (00h30 heure de Paris mercredi)... à condition de battre son grand rival brésilien, déjà qualifié.

A San Juan, à un millier de km à l'ouest de Buenos Aires, les deux géants sud-américains se retrouveront pour une revanche de la finale de la Copa America remportée par l'Albiceleste (1-0) en juillet au Maracana de Rio contre la Seleçao de Neymar.



Le match aller des qualifications, en septembre dernier à Sao Paulo, avait été arrêté sur intervention des autorités sanitaires brésiliennes, quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre étant accusés d'avoir violé les protocoles anti-Covid. Et l'affiche reste à reprogrammer à une date ultérieure.



En attendant, voilà l'heure du match retour. Et Messi, qui se remet de blessures au mollet et au genou, pourrait bien débuter la rencontre après avoir disputé une vingtaine de minutes contre l'Uruguay (victoire 1-0) pour se remettre dans le rythme.



Le match est tellement attendu que les supporters se ruent sur les tickets. Les autorités argentines ont annoncé qu'une file d'attente avait atteint les 4 km, avec de nombreux mouvements de foule. A tel point que la billetterie a ouvert 24h plus tôt pour éviter les incidents.