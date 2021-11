Le temps des essais ? Voici le onze probable des Diables Rouges contre le Pays de Galles

Les Diables Rouges déjà qualifiés, ils aborderont ce duel face au Pays de Galles avec l'intention de débuter leur préparation pour la Coupe du Monde 2022. Pour les Gallois, il ne faudra qu'une unité pour s'assurer de disputer les barrages. Et à domicile, devant des fans déchaînés, les Gallois vendront chèrement leur peau ce soir. Sans aucun doute possible.

Côté belge, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Jason Denayer, Dennis Praet et Simon Mignolet sont forfaits. Koen Casteels en profitera pour retrouver une place dans le onze de notre sélection. Devant lui, Vertonghen et Boyata devraient conserver leur place, avec deux options pour les accompagner: Theate, qui attend sa chance, et Castagne, qui a convaincu dans ce rôle axial contre l'Estonie.

Le milieu de terrain ne devrait pas subir de bouleversements, avec sans doute Witsel, De Bruyne et Vanaken dans le onze. Mertens pourrait recevoir une chance dans le onze, aux dépens, par exemple, de Sambi Lokonga. Enfin, devant eux, Christian Benteke sera titulaire. Sur les flancs, Meunier et Carrasco semblent les mieux placés, avec un certain Saelemaekers en embuscade.

Le onze probable

Casteels - Vertonghen, Castagne, Boyata - Witsel, De Bruyne - Meunier, Vanaken, Mertens, Carrasco - Benteke