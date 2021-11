L'ATP réagit aussi à la situation inquiétante autour de Peng Shuai

(Belga) Après la WTA la veille, l'ATP, le circuit masculin de tennis, a aussi réagi à la probable disparition de Peng Shuai. Le monde du tennis s'inquiète du sort de la Chinoise après avoir accusé de viol un dirigeant de son pays.

"Il n'y a rien de plus important pour nous que la sécurité de toute la communauté du tennis", a déclaré le président de l'ATP Andrea Gaudenzi, cité sur le site de l'organisation. "Nous sommes très préoccupés par l'incertitude quant à la sécurité et la localisation de Peng Shuai." L'ATP a soutenu la demande de la WTA qui exige une enquête complète, transparente et juste. L'ancienne N.1 mondiale en double Peng Shuai, 35 ans, a accusé sur les réseaux sociaux un ancien haut dirigeant communiste de l'avoir contrainte à une relation sexuelle, avant d'en faire sa maîtresse. Cette accusation explosive avait été brièvement postée le 2 novembre sur le compte Weibo (un équivalent de Twitter) officiel de la joueuse spécialiste du double et lauréate notamment du tournoi de double de Roland-Garros en 2014. Dans un long texte, Peng Shuai affirmait avoir eu, il y a trois ans, un rapport sexuel forcé avec l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, qui a été de 2013 à 2018 l'un des hommes politiques les plus puissants de Chine. Si la censure avait rapidement fait disparaître le message de l'internet chinois, des captures d'écran s'étaient néanmoins répandues comme une traînée de poudre. Depuis, la joueuse n'a pas communiqué ou fait d'apparition publique, et Zhang Gaoli n'a pour sa part jamais réagi publiquement à ses accusations. (Belga)