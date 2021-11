Qualifications Mondial 2022 - L'Italie en barrages après son nul en Irlande du Nord, Suisse et Angleterre qualifiées

(Belga) L'Italie, tenue en échec lundi soir à Belfast contre l'Irlande du Nord (0-0), devra passer par les barrages si elle veut atteindre le Mondial 2022 au Qatar. En effet, concomitamment, la Suisse s'est imposée 4-0 contre la Bulgarie afin de terminer première du groupe C et de valider son ticker pour la grand-messe du football.

Les Azzurri, champions d'Europe, étaient à égalité de points avec la Nati avant cette ultime journée. La Nazionale possédait même l'avantage à la différence de buts (+11 contre +9) mais elle s'est cassée les dents contre le bloc nord-irlandais alors que la Suisse a déroulé en seconde mi-temps à Lucerne grâce à Okafor (48e), Vargas (57e), Itten (72e) et Freuler (90e+1). Privée de son meilleur buteur en activité Ciro Immobile, blessé, l'Italie a rendu une copie offensive très brouillonne trois jours après son partage contre la Suisse à Rome (1-1). L'Italie devra donc passer par d'incertains barrages en mars prochain pour rejoindre le Qatar si elle veut effacer le souvenir traumatisant de 2018 et sa non qualification pour le Mondial russe, 60 ans après, déjà, un faux pas à Belfast en 1958. L'Angleterre a étrillé Saint-Marin (0-10) grâce notamment à un quadruplé de Harry Kane. Maguire, Fabbri contre son camp, Smith Rowe, Mings, Abraham et Saka ont aussi marqué. Les Three Lions, finalistes du dernier Euro, terminent premiers du groupe I avec 26 points. Malgré une défaite contre la Hongrie (1-2), la Pologne termine 2e et disputera les barrages. Tout était déjà joué dans le groupe F où le Danemark a vu sa série de neuf succès de rang s'arrêter en Ecosse (2-0). Les Danois iront au Qatar alors que les Ecossais passeront par les barrages.