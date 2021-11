Botafogo de retour dans l'élite brésilienne du football

(Belga) Botafogo, club historique de Rio de Janeiro, a assuré lundi son retour dans l'élite du football brésilien, grâce à sa victoire 2-1 sur Operario, à deux journées de la fin du championnat de deuxième division.

L'équipe au maillot rayé blanc et noir porté autrefois par des légendes comme Garrincha ou Jairzinho avait été reléguée la saison dernière, après avoir terminé en dernière position de la Série A du Brasileirao. Contre Operario, au stade Nilton Santos de Rio, la délivrance est venue en fin de match pour Botafogo: menés au score à l'heure de jeu, les cariocas ont renversé la situation grâce à des buts de Pedro Castro et Rafael Navarro. Botafogo est en tête de la Série B, avec 66 points, deux de plus que Coritiba, autre club historique du football brésilien, et est ainsi assuré de terminer dans les quatre premiers qui évolueront dans l'élite l'an prochain. Également relégué la saison dernière, Vasco, un des quatre grands clubs de Rio avec Flamengo, Fluminense et Botafogo, est en revanche embourbé dans le ventre mou du classement et devra passer une saison de plus en deuxième division.