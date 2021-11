Tennis: Kyrgios demande l'annulation de l'Open d'Australie

Nick Kyrgios a demandé mardi l'annulation de l'Open d'Australie de tennis, montrant contre toute attente de la sympathie pour le numéro un mondial Novak Djokovic, qui a refusé de dire s'il est vacciné contre le coronavirus.

Le fantasque Australien estime que le tournoi du Grand chelem, prévu en janvier, ne devrait pas se tenir, par respect pour les habitants de la ville hôte Melbourne, qui ont connu 260 jours de confinement depuis le début de la pandémie et peinent toujours à endiguer le virus.

"Combien de temps (Melbourne) a été confinée? 275 jours ou quelque chose comme ça?", a-t-il interrogé sur son podcast, No Boundaries.

Le tournoi s'est tenu cette année, mais les joueurs étaient soumis à une quarantaine de deux semaines en hôtel, la présence du public était limitée et un confinement de cinq jours a été mis en place au mitan de la compétition.

Les organisateurs sont confiants sur la tenue de l'édition 2022, les joueurs entièrement vaccinés pouvant entrer sur le territoire sans quarantaine ni bulle sanitaire.

Aucune exemption ne sera accordée aux joueurs non vaccinés, a prévenu le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, jetant un doute sur la participation du Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non.

Kyrgios entretenait une relation tendue avec le numéro un mondial, le qualifiant de "crétin" lors du dernier Open d'Australie après sa demande d'assouplissement de la quarantaine des joueurs.

L'Australien défend désormais le droit de Djokovic de participer aux compétitions, qu'il soit immunisé ou non et dresse un parallèle avec le basketteur américain Kyrie Irving, qui a manqué le début de la saison de NBA après avoir refusé d'être vacciné.

"Kyrie, Novak... ces gars ont tant donné, tant sacrifié. Ce sont des athlètes mondiaux que des millions de gens regardent", a souligné Kyrgios, tombé à la 90e place du classement ATP.

"Je pense que ce n'est pas bien, moralement, de forcer quelqu'un à être vacciné".

"Je ne pense pas qu'il est juste de forcer quelqu'un (à être vacciné) et de dire +tu ne peux pas venir jouer ici parce que tu n'es pas vacciné", a-t-il ajouté. "Il y a d'autres solutions, (comme) se faire tester tous les jours".

Malgré l'appel à son annulation, Kyrgios assure que l'Open d'Australie est son tournoi du Grand chelem préféré, alors qu'il porte peu d'estime à celui de Roland-Garros.

"L'Australien est mon Grand chelem préféré avec le public local, la pression est différente", a-t-il souligné.

"Le Français devrait être complètement retiré du calendrier, c'est le pire Grand chelem".