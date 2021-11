WTA Finals: Elise Mertens en demi-finales du double

(Belga) Elise Mertens (WTA 4 en double) et sa partenaire taïwanaise Su-wei Hsieh (WTA 1) n'avaient besoin que d'un set pour assurer leur présence dans le dernier carré du double aux WTA Finals (dur/5 millions de dollars), le Masters féminin de tennis, lundi à Guadalajara, au Mexique.

Le duo, opposé à la Canadienne Sharon Fichman (WTA 26) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 23), têtes de série N.8, y est parvenu dès la première manche, enlevée 6-4. Elles ont même remporté le match après le jeu décisif du 2e set, remporté 7-3. Mertens et Hsieh avaient remporté leur premier match, jeudi, contre la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 14) et l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 21), têtes de série N.6, 7-6 (7/3), 6-2, avant de s'incliner 6-3, 6-1 devant Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), têtes de série N.1, dans le groupe 'El Tajin' de ce tournoi qui réunit les huit meilleures paires de la saison. En demi-finales, Mertens et Hsieh défieront les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, têtes de série N.2. (Belga)