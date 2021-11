Thomas Meunier après le partage contre le Pays de Galles: "Le flanc droit province du Luxembourg, c’était qualitatif"

La Belgique a terminé ses qualifications au Mondial 2022 par un partage 1-1 au pays de Galles, mardi, à Cardiff, dans la 8e et dernière journée du groupe E. Kevin De Bruyne a ouvert le score (12e), Kieffer Moore a égalisé (32e). Déjà assurés de la qualification, les Diables Rouges terminent cette campagne invaincus.

Thomas Meunier s'est exprimé au micro de la RTBF à l'issue du match: "Ce rassemblement m’a fait du bien avec deux bons matchs et du temps de jeu. J’avais eu une préparation compliquée. Je suis de retour en piste", a-t-il confié.

Le défenseur de Dortmund s'est aussi montré satisfait d'avoir joué avec Timothy Castagne: "Le flanc droit province du Luxembourg avec Castagne c’était qualitatif. C’est facile de jouer avec lui car il est polyvalent, il peut jouer partout. J’ai eu du plaisir à jouer avec lui."

Et de conclure: "On n’est pas déçus après ce partage. On a dominé ce match. On ne peut pas en vouloir aux Gallois de s’être arrachés."