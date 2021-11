Qualifications Euro U21 2023 - Jacky Mathijssen après le succès en Écosse : "la touche finale d'une belle année 2021"

(Belga) C'est un Jacky Mathijssen satisfait du travail accompli qui s'est exprimé à l'issue de la victoire 0-2 en Écosse, un 6e succès de rang pour l'équipe nationale U23 désormais proche de participer à l'Euro espoirs 2023. "Cette victoire, c'est un peu la touche finale de cette année 2021. Ce n'est pas encore fait mais on ne pouvait pas faire mieux que ce 18/18", a lancé Mathijssen, interrogé au micro de la fédération belge de football.

"Nous avons aussi relevé notre petit défi interne qui consistait à ne pas encaisser. Les joueurs et moi pouvons donc être très fiers d'une très belle année 2021", a ajouté le technicien des Diablotins. "Nous avons bien contrôlé la première mi-temps mais nous avons soit manqué quelques occasions soit le gardien adverse, qui a joué un grand rôle dans ce match en laissant son équipe dans le match, était en travers de notre chemin. Ils ont pris davantage de risques à un moment donné mais nous avons pu reprendre le contrôle du match et finalement le plier", a analysé Mathijssen, qui n'a pas hésité à souligner le travail de son staff, qui "met dans les meilleures conditions les joueurs". Grâce à des buts de Loïs Openda et Nicolas Raskin, les espoirs belges ont empoché trois nouveaux points. Ils figurent en tête du groupe I avec un bilan immaculé de 18 points sur 18. Un partage au Danemark, 2e avec 9 points sur 12, en mars 2022 assurerait la première place du groupe aux Diablotins, directement qualificative pour la phase finale de la 24e édition de l'Euro U23, prévu du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie. (Belga)