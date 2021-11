ATP Finales - Casper Ruud bat Cameron Norrie et reste en course pour les demis

(Belga) Le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) a battu le Britannique Cameron Norrie (ATP 12) 1-6, 6-3, 6-4 mercredi soir dans son 2e match de poule au Masters de tennis, les ATP Finals, à Turin en Italie.

Cameron Norrie a remplacé le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4) qui s'est retiré du tournoi quelques heures avant le match en raison d'une blessure au coude droit. Ruud, premier joueur norvégien qualifié pour le Masters, reste en course pour une qualification pour les demi-finales, qu'il jouera vendredi face au Russe Andrey Rublev (ATP 5). Celui-ci s'était incliné 6-3, 6-2 mercredi après-midi face au Serbe Novak Djokovic (ATP 1), qui a validé par la même occasion son billet pour le dernier carré. Novak Djokovic a ainsi ajouté un 40e succès dans un Masters. Il égale Ivan Lendl au deuxième rang, loin derrière encore le recordman, le Suisse Roger Federer (59). Novak Djokovic avait écarté Casper Ruud en ouverture du groupe vert 7-6 (7/4) et 6-2 alors que Rublev avait disposé en deux sets aussi, un double 6-4, dec Stefanos Tsitsipas,. En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui, aussi, ferait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a remporté en effet cinq fois le Masters en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour des demi-finales croisées. Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. La ville du Piémont accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025.