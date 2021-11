Peng Shuai: la championne du double qui dérange Pékin

La championne de tennis chinoise Peng Shuai, dont on est sans nouvelles depuis qu'elle a impliqué un ex-dirigeant du régime dans un scandale sexuel, a remporté en double Wimbledon et Roland-Garros deux années de suite.

. Anomalie cardiaque

Née en 1986 à Xiangtan, dans la province du Hunan (centre), au sein d'une famille dont le père est policier, elle est mise au tennis à l'âge de 8 ans par son oncle Zhang Fan, un ancien entraîneur.

A 12 ans, malgré les craintes de sa famille, elle insiste pour subir une opération afin de corriger une anomalie cardiaque "parce que j'aime tant le tennis", se justifiera plus tard la joueuse.

A 15 ans, elle poursuit une formation seule aux Etats-Unis, équipée d'un simple appareil de traduction électronique.

. Championne du double

En remportant en double Wimbledon en 2013, puis Roland-Garros l'année suivante, Peng Shuai devient une star du sport dans son pays.

En 2014 également, elle reste numéro une mondiale du double pendant 20 semaines et atteint le zénith de sa carrière en simple en atteignant la demi-finale à Flushing Meadows.

Au total, elle remporte dans sa carrière vingt-trois titres WTA en double et deux en simple, empochant quelque 10 millions de dollars de récompenses.

A 35 ans, Peng Shuai est désormais classée 191e joueuse mondiale en double mais n'a plus joué dans un tournoi WTA depuis début 2020 au Qatar.

. Six mois de suspension

En 2018, elle écope de six mois de suspension et de 10.000 dollars d'amende pour avoir essayé d'obliger sa partenaire du double, Hsieh Su-wei, avec qui elle avait remporté Wimbledon et Roland-Garros, de se retirer du tournoi londonien l'année précédente.

Peng Shuai est accusée d'avoir eu recours "à l'intimidation et à une tentative de corruption" envers sa partenaire. Les deux femmes rejoueront pourtant ensemble en double.

. Scandale sexuel

Le 2 novembre 2021, Peng Shuai accuse sur le réseau social Weibo (l'équivalent chinois de Twitter) un ancien vice-Premier ministre, Zhang Gaoli, de lui avoir imposé un rapport sexuel trois ans plus tôt.

Elle précise qu'elle est ensuite devenue la maîtresse de l'ex-dirigeant, jusqu'à une dispute quelques jours plus tôt.

L'AFP n'a pas été en mesure de déterminer si le message avait bien été écrit par Peng Shuai. Il a en tout cas été censuré quelques minutes après avoir été diffusé, le temps toutefois pour des milliers de Chinois d'en prendre connaissance et d'en faire circuler des captures d'écran, promptement censurées à leur tour.

. Inquiétude mondiale

Depuis ces accusations, on reste sans nouvelles de la championne, au point de susciter l'inquiétude de nombreuses stars du tennis mondial, de la doyenne Chris Evert au numéro un, Novak Djokovic, en passant par Naomi Osaka.

Un média officiel chinois a diffusé mercredi sur Twitter un message attribué à la joueuse, dans lequel elle affirme que ses accusations contre M. Zhang "sont fausses".

Steve Simon, le patron de la WTA, l'association qui gère le circuit professionnel féminin de tennis, a dit douter de l'authenticité de ce message et demandé à Pékin "une preuve indépendante et vérifiable" que Peng Shuai est en sécurité.