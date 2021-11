Un ancien joueur de Schalke 04 file en prison après avoir feinté sa propre mort

Hiannick Kamba va passer par la case prison. Cet ancien joueur de Schalke 04 a été reconnu coupable de fraude à l'assurance après avoir feinté son propre décès. Il sera en détention pendant presque 4 ans.

Hiannick Kamba va en prison. C'est ce qu'affirme le Daily Mail, qui explique que la justice allemande a décidé mercredi de condamner l'ancien joueur de Schalke 04 et sa compagne à 46 mois de prison pour une fraude à l'assurance. Le couple est accusé d'avoir simulé la mort de Kamba afin de toucher une somme d'un peu plus d'un million d'euros via une assurance vie.

L'accident fatal aurait eu lieu le 9 janvier 2016 au Congo. Hiannick Kamba y aurait trouvé la mort. Sa compagne aurait alors demandé à toucher une prime d'assurance vie de plus de 4 millions d'euros. Mais elle n'en aurait touché que 1. En 2018, Kamba est réapparu en vie au Congo. Il s'est alors rué vers l'ambassade allemande, affirmant avoir été abandonné en 2016 par des amis sans papiers ni argent. En 2019, il reprenait une vie normale en Allemagne, en travaillant même dans une usine.

La justice s'est alors intéressée à ce dossier. Elle a finalement décidé de les condamner tous les deux à près de 4 ans de prison, estimant que la manigence visait à escroquer l'assurance.