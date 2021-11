Bleues: Mbock de retour, Hamraoui absente après son "traumatisme" selon Diacre

La défenseure lyonnaise Griedge Mbock, revenue d'une longue blessure, figure dans la liste annoncée jeudi par Corinne Diacre pour le dernier rassemblement de l'année des Bleues, auquel ne participera pas Kheira Hamraoui, dont l'agression est "un traumatisme physique et psychologique" a estimé la sélectionneuse.

Mbock (26 ans), éloignée des terrains plus d'un an en raison d'une blessure à un tendon d'Achille, réintègre l'équipe de France pour la réception du Kazakhstan et du pays de Galles, l'adversaire le plus relevé des qualifications au Mondial-2023, les 26 et 30 novembre en Bretagne.

Sa dernière sélection remonte à mars 2020. "Elle a l'air d'être en bonne forme. C'était le bon moment pour la rappeler", a expliqué Corinne Diacre à propos de la Lyonnaise, titulaire lors du match de l'OL à Munich mercredi en Ligue des champions (défaite 1-0).

Deux semaines après le violent guet-apens qui lui a été tendu le 4 novembre, la milieu du Paris SG Kheira Hamraoui ne sera pas, pour sa part, du voyage en Bretagne.

"J'ai lu comme vous, par la presse, ce que Kheira avait subi. C'est un traumatisme non seulement physique mais psychologique. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, car je ne connais pas les dessous de l'affaire. Il y a une enquête en cours. On va laisser faire la justice", a réagi Corinne Diacre.

Par ailleurs, la milieu lyonnaise Amandine Henry et l'attaquante Eugénie Le Sommer, prêtée au club américain OL Reign, sont à nouveau absentes de la liste, au sein de laquelle l'attaquante du Paris FC Clara Mateo fait en revanche son retour. "Elle enchaîne les bonnes performances avec le Paris FC", a relevé Diacre.

Groupe retenu pour affronter le Kazakhstan, le 26 novembre à Vannes, et le pays de Galles, le 30 novembre à Guingamp, en qualifications au Mondial-2023 féminin:

Gardiennes: Mylène Chavas (Bordeaux), Solène Durand (Dijon), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin).

Défenseures: Griedge Mbock (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Elisa de Almeida (Paris SG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Perle Morroni (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier), Aissatou Tounkara (Atletico Madrid).

Milieux: Viviane Asseyi (Bayern Munich/GER), Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/ENG), Grace Geyoro (Paris SG), Sandie Toletti (Levante/ESP).

Attaquantes: Sandy Baltimore (Paris SG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Kadidiatou Diani (Paris SG), Melvine Malard (Lyon), Delphine Cascarino (Lyon), Clara Mateo (Paris FC), Valérie Gauvin (Everton FC/ENG).