918 mètres en une heure: ce coureur italien bat un record de lenteur (vidéo)

Davide Formolo s'est livré à un exercice un petit peu particulier il y a quelques semaines. Le coureur italien (UAE Team Emirates) a en effet tenté de battre un record de l'heure, mais basé sur la lenteur. La mission: réaliser le moins de km possibles en une heure sur un vélo.

Et le record, il l'a battu de plus de 100 mètres, en atteignant 918 mètres seulement en une heure. Soit 15,3 mètres par minute. Le précédent record était détenu par Bruno Zanoni et ses 1070 mètres. Une tentative que Formolo a réalisé dans le cadre du festival du cyclisme lent à Ferrara. Bien joué !