Six Jours de Gand - Noah Vandenbranden et Gianluca Pollefliet toujours leaders des Six Jours de l'Avenir

(Belga) Noah Vandenbranden et Gianluca Pollefliet ont conservé la 1e place des SIx Jours de l'Avenir après la 3e journée disputée jeudi aux Six Jours de Gand.

Avec 60 points, le duo belge devance les Italiens Mattia Pinazzi/Davide Boscaro (44) et les Britanniques Noah Hobbs/Joshua Tarling (36). Classement après 3 journées: 1. Noah Vandenbranden/Gianluca Pollefliet (Bel) 60 pts 2. Mattia Pinazzi/Davide Boscaro (Ita) 44 3. Noah Hobbs/Joshua Tarling (G-B) 36 4. Clément Petit/Nicolas Hamon (Fra) 35 5. Yanne Dorenbos/Noel Luijten (P-B) 32 6. Fabian Weiss/Damien Fortis (Sui) 31 7. Jasper Bertels/Inias Leten 27 8. Arthur Senrame/Jakov Beirlaen 15 9. Benjamin Boos/Malte Maschke (All) 10 10. Dylan Hicks/Euan Woodliffe (G-B) 6 11. Yorick Slaets/Michael L'Eau (Bel) 4. (Belga)