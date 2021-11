Steve Darcis mis à l'honneur par l'ATP

Steve Darcis est monté jeudi soir sur le court du Pala Alpitour, théâtre du Masters de fin de saison. Le Liégeois de 37 ans, qui n'a plus joué depuis janvier 2020, a été mis à l'honneur en tant que jeune retraité par Andrea Gaudenzi, le président de l'ATP, circuit professionnel masculin de tennis.

Ancien 38e mondial, classement atteint en mai 2017, Darcis compte deux titres à son palmarès, acquis à Amersfoort (2007) et Memphis (2008). Connu et reconnu pour son jeu créatif et ses performances en Coupe Davis, le 'Shark' est revenu sur les meilleurs moments de sa carrière.

"Je me souviendrai particulièrement de mes deux finales de Coupe Davis, de mes deux titres ainsi que de ma victoire contre Rafael Nadal (au premier tour de Wimbledon 2013, ndlr). Je n'oublierai jamais ces moments", a déclaré 'Monsieur Coupe Davis' à l'ATP.

Outre Darcis, l'ATP a honoré le Serbe Victor Troicki, le Slovaque Martin Klizan, l'Italien Paolo Lorenzi et l'Autrichien Julian Knowle, spécialiste du double.