Qui est le plus drôle, le plus impressionnant, le plus beau: Neymar se compare avec Messi et Mbappé dans une vidéo

Neymar est apparu tout sourire dans une vidéo du média Oh My Goal. Le Brésilien a répondu à des questions courtes et ne pouvait répondre qu'en donnant les noms de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou lui-même.

Pendant deux minutes, la star du PSG et du Brésil nous dévoile quelques anecdotes sur lui et ses coéquipiers. On apprend ainsi que Messi est le plus impressionnant à l'entraînement tandis que c'est Mbappé qui a le plus de succès avec les filles. Neymar, lui, se décerne la palme du meilleur style.

Qui est le plus impressionnant à l'entraînement ?

Messi ! Il rend les choses faciles et les rend belles.

Qui est le plus drôle ?

C'est moi. Je fais plus de blagues mais on est tous les trois pareils.

Qui parle le plus sur le terrain ? Autant pour encourager les équipiers que se plaindre aux arbitres.

Les trois c'est pareil. On ne parle pas beaucoup mais un peu quand même. Dans l'équipe c'est Marquinhos qui parle le plus sur le terrain. Lui il parle trop (rires). Verratti il ne parle qu'aux arbitres.

Qui s'habille le mieux ?

C'est difficile... Je vais dire les trois mais moi un peu mieux quand même (rires).

Et le plus mal ?

Kylian, c'est le pire des trois !

Qui a les plus de succès avec les filles ?

Kylian ! Il est beau, il a trop de succès.

Qui va marquer dans la prochaine finale de Ligue des Champions ?

Tous les trois ! On va gagner 3-1 avec un but de chacun de nous trois. Peu importe contre qui, tant que Paris gagne (rires).