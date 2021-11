Lewis Hamilton s'affiche avec un casque arc-en-ciel au Qatar (photo)

La Formule 1 fait escale au Qatar ce week-end. Les bolides et leurs pilotes rouleront pour la première fois dans cet état du Golfe. Le pays qui accueillera la Coupe du monde de football dans un an a été fortement critiqué par des associations internationales pour son mépris des droits humains fondamentaux et l'exploitation des travailleurs migrants. L'accent est notamment mis sur la construction des stades de la Coupe du monde 2022. Pour les personnes de la communauté LGBTQ+, la situation est également désastreuse. Ces derniers

Encore un long chemin à parcourir

Lors de la conférence de presse de jeudi, Lewis Hamilton a admis qu'il est "difficile de parler [du non-respect des Droits de l'Homme]. En tant que pilotes, nous n'avons pas le choix de l'endroit où conduire", a déclaré le septuple champion et a ajouté : "Vous faites des pas en avant ici, ça ne s'améliorera pas du jour au lendemain. Il y a encore un long chemin à parcourir."

Le Britannique, fervent militant du Black Lives Matter, a encore ajouté que "si nous venons ici, nous devons attirer l'attention là-dessus".

Il a tenu parole en affichant un énorme arc-en-ciel sur son casque en guise de soutien aux personnes LGBTQ+ qui risquent la prison au Qatar pour leur simple orientation sexuelle.