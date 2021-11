Patinage: Papadakis et Cizeron continuent de s'affirmer à Grenoble

Programme après programme, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, en quête d'or olympique à Pékin (4-20 février) après une saison blanche, continuent de se réaffirmer : les quadruples champions du monde de danse sur glace se sont rapprochés de leur record du monde en danse rythmique au Grand Prix de France, vendredi à Grenoble.

Avec 89,08 points, Papadakis et Cizeron pointent à moins d'un point de leur record du monde du programme court établi en 2019 (90,03 points). De quoi reléguer leurs plus proches poursuivants, les Canadiens Piper Gilles et Gilles Poirier, à près de huit points (81,35), et les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, à plus de neuf (79,89), avant la danse libre samedi.

"On ne compare pas vraiment avec nos scores d'autres saisons, mais avec ceux des précédentes compétitions (de cet hiver) : on fait deux points de plus à Turin par rapport à la Finlande, là encore deux points de plus, ce qui était notre but, explique Papadakis. On essaie d'améliorer notre score au fur et à mesure des compétitions et c'est ce qu'on a réussi."

Au Trophée de Finlande en octobre, compétition du circuit secondaire, leur première au niveau international depuis plus d'un an et demi, le duo français avait récolté 85,58 points. Et à Turin il y a deux semaines, pour leur premier Grand Prix - victorieux - de l'hiver olympique, 87,45 points, en route vers la meilleure note totale de la saison à ce stade (220,06).

A titre de comparaison, leurs principaux rivaux pour l'or olympique, les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde en titre et champions d'Europe 2020, ont obtenu 86,33 points lors de leur rentrée internationale il y a une semaine à Tokyo.

- Rien ne va plus pour Aymoz -

Sur la glace grenobloise, les vice-champions olympiques 2018, quadruples champions du monde (2015, 2016, 2018 et 2019), et quintuples champions d'Europe ont proposé, comme en Italie début novembre, leur danse courte remaniée et plus rythmée, pour mieux répondre aux attentes sur le thème imposé des musiques urbaines, avec un autre titre de John Legend ("U move, I move" au lieu de "You and I") associé au morceau "Made to love".

"On est très heureux des changements, ça amène un côté qui nous permet de danser plus sexy, plus nerveux, estime Cizeron. On a bien progressé techniquement aussi, on gagne en constance."

Neuvième des Mondiaux-2021 en mars dernier, Kevin Aymoz, en revanche, ne se sort plus d'une longue passe plus que délicate : à l'arrêt pendant deux mois l'été dernier à cause d'une pubalgie, le patineur a bien retrouvé début octobre sa base d'entraînement floridienne auprès de Silvia Fontana, un an et demi plus tard.

Mais son programme court - une chute, pas de combinaison de sauts et un premier quadruple saut avorté - l'a relégué à la dernière position (63,98 pts) vendredi. Comme au Skate America, première étape du Grand Prix, où il n'avait même pas patiné le programme libre. Inquiétant à portée des JO-2022, et qui pourrait même menacer sa présence aux Championnats d'Europe 2022 en janvier à Tallinn.

Adam Siao Him Fa, son jeune concurrent français, est lui classé septième, avec 84,47 points.

C'est Yuma Kagiyama, le tout jeune Japonais vice-champion du monde 2021 (18 ans), qui a pris les commandes de la compétition messieurs en frôlant son record personnel (100,64 pts pour 100,96 pts).