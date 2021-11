Les Belges à l'étranger - Jan Vertonghen rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du Portugal avec Benfica

(Belga) Jan Vertonghen et Benfica se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Portugal vendredi soir. Le club lisboète a pris le meilleur à domicile aux dépens de Paços Ferreira 4-1.

Remplaçant à Cardiff face au pays de Galles, Jan Vertonghen était bien présent au coup d'envoi au sein de la défense des Aigles face au 11e du championnat du Portugal. Les Lisboètes, troisièmes derrière Porto et le Sporting Lisbonne, ont dû attendre la seconde mi-temps et le but de Grimaldo (78e) pour revenir à hauteur de leurs visiteurs qui avaient ouvert la marque à la 52e par Santos. Quatre minutes plus tard, le remplaçant Seferovic a donné l'avance à Benfica (82e, 2-1) avant que Silva ne rassure complètement ses supporters (87e, 3-1), puis qu'Everton ne donne au score sa physionomie définitive (90e+3, 4-1). En France, Lille et Monaco ont partagé l'enjeu 2-2 au Stade Louis II pour le compte de la 14e journée de Ligue1. L'ancien Gantois Jonathan David s'est à nouveau signalé pour les champions de France en titre en marquant un doublé dès les 5e et 9e minutes. Le capitaine des Espoirs, Amadou Onana était suspendu du côté lillois, alors qu'Eliot Matazo était également absent côté monégasque en raison d'une blessure musculaire. Monaco est 7e (19 pts) et Lille 12e (17). (Belga)