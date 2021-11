Ski alpin: Reprise du duel Vlhova/Shiffrin, la Slovaque remporte le premier round à Levi

La Slovaque Petra Vlhova a pris le dessus sur l'Américaine Mikaela Shiffrin lors du slalom de Coupe du monde de Levi (Finlande) samedi, dans un nouvel épisode de la rivalité majeure du ski alpin féminin contemporain.

La plus rapide des deux manches du premier slalom de la saison, Petra Vlhova a devancé Mikaela Shiffrin de 31/100e et l'Allemande Lena Dürr de 84/100e.

C'est entre les piquets serrés, leur discipline favorite, que le duel entre Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin (26 ans toutes les deux) prend tout son sens: elles y ont remporté 33 des 36 dernières courses en Coupe du monde depuis plus de quatre ans.

Lauréate du classement général la saison dernière pour la première fois de sa carrière, Petra Vlhova s'est montrée la plus à l'aise à Levi où, petit avantage, elle s'entraîne depuis plusieurs semaines.

"Aujourd'hui est un jour incroyable pour moi et pour mon équipe, j'ai fait de mon mieux. Mes sensations ont été bonnes dans les deux manches, sans réellement d'erreur", a apprécié la Slovaque.

C'est sa quatrième victoire dans la station finlandaise, autant que Shiffrin, la 13e de sa carrière dans un slalom de Coupe du monde, la 21e au total.

Mikaela Shiffrin, triple gagnante du gros globe (de 2017 à 2019), s'est battue en Finlande avec moins de certitudes.

Après sa victoire dans le géant d'ouverture de Sölden (Autriche) fin octobre, des problèmes au dos l'ont privée de plusieurs jours d'entraînement alors qu'elle était rentrée chez elle dans le Colorado.

"Ce sont des débuts presque parfaits, surtout après ces dernières semaines. Je pourrais facilement m'emballer mais les victoires il faut aller les chercher avec du travail. J'essaierai d'être un peu plus propre et plus forte demain. Je suis sur le podium, c'est déjà incroyable", a réagi l'Américaine.

Sa deuxième place confirme toutefois son retour en grande forme après deux saisons plus difficiles et lui permet de reprendre la tête du classement général.

Elle devance de douze points la révélation du début d'hiver, la Slovène Andreja Slokar, victorieuse dans le parallèle de Lech (Autriche) il y a une semaine (Vlhova et Shiffrin étaient absentes) et brillante quatrième samedi, son meilleur résultat en slalom.

Shiffrin aura l'occasion dès dimanche de prendre sa revanche sur Vlhova lors du deuxième slalom de Levi.

A l'issue de la seconde manche disputée de nuit par une météo clémente, l'Allemande Lena Dürr a surpris en prenant la troisième place. A 30 ans, c'est seulement son deuxième podium en Coupe du monde près de neuf ans après le premier, une victoire au City event (slalom parallèle) de Moscou en janvier 2013.

L'Autrichienne Katharina Liensberger s'était immiscée la saison dernière dans le duel Vlhova/Shiffrin pour remporter les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo et le petit globe du slalom. Mais elle n'a pris qu'une décevante sixième place samedi à 1 sec 28.

Seule Française qualifiée pour la seconde manche, Nastasia Noens a pris la 26e place à 3 sec 53.