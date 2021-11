Vainqueurs de Stuttgart, Dortmund et ses Belges reviennent sur le Bayern Munich et relancent le championnat

Le Borussia Dortmund, avec Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel pendant tout le match, a parfaitement profité de la défaite du Bayern Munich en battant Stuttgart et Orel Mangala sur le score de 2-1 lors de la 12e journée de Bundesliga. Une victoire qui permet aux Borussen de revenir à un point du Bayern Munich.

Tout avait bien débuté pour le BVB avec l'ouverture du score du Néerlandais Donyell Malen qui inscrivait son premier but en championnat à la 56e minute de jeu, (0-1) mais les visiteurs égalisaient à peine sept minutes plus tard par l'entremise de Roberto Massimo (1-1). Les Borussen pouvaient cependant compter sur leur capitaine Marco Reus qui inscrivait le but de la victoire à cinq minutes du terme pour assurer les trois points (85e, 2-1).

Wolfsbourg

Dans le même temps, Wolfsbourg, avec Koen Casteels et Sebastiaan Bornaux titulaires, a partagé sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (2-2). Sur le banc au coup d'envoi, Dodi Lukebakio est rentré au jeu à la 61e minute de jeu avant de délivrer un assist une minute plus tard à Wout Weghorst pour permettre aux Loups de revenir à 2-1.

Ces derniers arrachaient le point du partage grâce à l'ancien joueur d'Anderlecht Lukas Nmecha (63e, 2-2). Le même Nmecha a été remplacé par Aster Vranckx à deux minutes du terme. Du côté de Bielefeld, Nathan De Medina est entré au jeu à la 66e minute de jeu.