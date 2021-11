Les Belges à l'étranger - Benteke s'offre un doublé avec Crystal Palace lors d'un match nul spectaculaire

(Belga) Christian Benteke a brillé avec son club de Crystal Palace samedi en inscrivant un doublé lors du partage 3-3 des siens sur la pelouse de Burnley pour le compte de la 12e journée de Premier League.

Après avoir trouvé le chemin des filets contre l'Estonie, le Diable Rouge a continué sur sa lancée avec un doublé contre les Clarets, ses 3e et 4e buts de la saison. Il a d'abord permis aux siens de prendre l'avantage dès la 8e minute (0-1) avant de remettre son équipe à égalité à quelques minutes de la mi-temps (36e, 2-2). Dans le même temps, Steven Gerrard a fêté de la meilleure des manières sa première à la tête d'Aston Villa en s'imposant 2-0 contre le Brighton de Leandro Trossard, sur la pelouse toute la rencontre. Ollie Watkins (84e) et Tyrone Mings (88e) ont été les buteurs du jour pour les Villans. Wolverhampton l'a emporté 1-0 contre West Ham grâce à Raul Jimenez, buteur à la 58e minute. Leander Dedoncker a débuté la rencontre sur le banc et est monté au jeu à trois minutes du terme. Au classement, Crystal Palace et Christian Benteke occupent la neuvième place avec 16 unités, à une longueur de Leandro Trossard et Brighton. Grâce à sa victoire, Wolverhampton pointe au 6e rang avec 19 points. (Belga)