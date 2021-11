Disparition de Peng Shuai: Federer et Nadal espèrent qu'elle "va bien"

Roger Federer et Rafael Nadal espèrent tous deux que la joueuse chinoise Peng Shuai, dont le sort inquiète le monde du tennis et au-delà, "va bien", dans des déclarations séparées à la presse européenne, samedi.



"C'est une de nos championnes, une ancienne numéro 1 mondiale, clairement c'est préoccupant. J'espère qu'elle va bien", a réagi le Suisse sur Sky Italia.



L'Espagnol Nadal, joint par le journal L'Equipe, souligne lui que "le plus important dans cette affaire, c'est de savoir si elle va bien. Nous tous, au sein de la famille du tennis, espérons la voir bientôt parmi nous".



Un argumentaire partagé par Federer, qui a évoqué "la famille du tennis rassemblée". "J'ai toujours dit à mes enfants que la famille du tennis est ma seconde famille. Je suis sur le circuit depuis 25 ans et j'aime ce circuit, les gens et tous les joueurs, et elle (Peng Shuai) en fait partie. Nous espérons qu'elle est en sécurité", a-t-il ajouté.



Peng Shuai, 35 ans, ex N.1 mondiale en double et star dans son pays, ne s'est pas manifestée publiquement depuis qu'elle a accusé Zhang Gaoli, un puissant ex-responsable du Parti communiste de 40 ans son aîné, de l'avoir contrainte à un rapport sexuel.



Le message, brièvement posté début novembre sur le compte Weibo officiel de la joueuse avant d'être censuré sur l'internet chinois, décrit une relation sentimentale contrariée avec M. Zhang, marié, avant qu'il n'occupe de hautes fonctions.



Dans cet écrit attribué à Peng Shuai mais dont l'AFP n'avait pu vérifier l'authenticité, la joueuse expliquait que Zhang Gaoli avait repris contact avec elle lorsqu'il a pris sa retraite en 2018. Une relation sexuelle "forcée" est évoquée.



Depuis ces affirmations, le sort de Peng Shuai fait l'objet de nombreuses interrogations.