Lionel Messi marque son premier but en Ligue 1 et scelle la victoire du PSG contre Nantes (vidéo)

Lionel Messi a inscrit son premier but en Ligue 1. Le PSG affrontait Nantes ce samedi. Les Parisiens se sont imposés 3-1, le génie argentin a marqué le dernier but de son équipe.

Dès le début de la rencontre, le PSG prend la possession du ballon et ouvre très rapidement le score grâce à un but signé Mbappé (1-0, 2e). Sur une frappe lointaine de Paredes, l’attaquant français dévie le ballon au fond des filets d’un Lafont totalement battu.

Nettement dominateurs, les Parisiens se procurent de nombreuses opportunités avec un face à face manqué par Messi ou même un nouvel arrêt du portier nantais sur une frappe de Mbappé.

Quelques minutes plus tard, Neymar bute également sur le gardien des canaris, tout comme Messi en fin de seconde mi-temps. Des Nantais complètement dépassés qui rentrent aux vestiaires plutôt heureux avec seulement un but de retard.

Les Nantais, en grosse difficulté lors de la première période, reviennent sur la pelouse avec des meilleures ambitions. Quelques tentatives sans danger avant l’expulsion de Keylor Navas.

Sur une sortie plus que hasardeuse, le gardien parisien fait faute sur Blas et se voit logiquement exclu du terrain. Le gardien costaricien quitte donc ses coéquipiers et oblige Neymar a également sortir de la pelouse. Dès son entrée en jeu, le gardien remplaçant Sergio Rico sauve les siens avec un magnifique arrêt sur une tentative nantaise.

Quelques minutes plus tard, c’est la bonne pour Nantes qui égalise grâce à Kolo Muani (1-1, 77e).

Pas franchement au top depuis la reprise, les Parisiens reprennent miraculeusement l’avantage sur un CSC d’Appiah (2-1, 82e). Peu avant le coup de sifflet final, Lionel Messi permet à son équipe de se mettre définitivement à l’abri (3-1, 87e). Peu inspiré depuis le début du match, l’Argentin place, d’une magnifique frappe brossée, le ballon au fond des cages.