1B Pro League - Westerlo s'impose au Lierse et prend le large en tête

(Belga) Après deux matches sans victoire avant la trêve internationale, une défaite et un partage, Westerlo a repris sa marche en avant en 1B Pro League. Les Campinois, à la faveur d'un large succès au Lierse (1-5) samedi soir, trônent en tête du championnat avec 27 points et comptent désormais 10 longueurs d'avance sur Waasland-Beveren. Le Lierse reste troisième avec 16 unités.

L'attaquant sud-africain Lyle Foster, 21 ans, a inscrit un doublé (30e, 60e) et Erdon Daci a marqué son 5e but de la saison (56e). Le Slovaque Jan Bernat (74e) et le Suisse Leo Seydoux (85e) ont ajouté deux buts pour Westerlo alors que Hakim Abdallah a sauvé l'honneur des Palletiers (77e). Vendredi, Mouscron s'est imposé 0-2 à Waasland-Beveren et est revenu, avec 12 points, à hauteur de Virton. Les Gaumais accueilleront le RWDM dimanche. La dernière rencontre de la journée sera un duel entre Deinze et Lommel, respectivement 4e et 5e. (Belga)