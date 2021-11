Les Belges à l'étranger - Première défaite pour Alexis Saelemaekers et l'AC Milan, Doku de retour avec Rennes

(Belga) Alexis Saelemaekers, titulaire au coup d'envoi, et l'AC Milan ont subi leur première défaite de la saison sur le terrain de la Fiorentina lors de la 13e journée de Serie A. Les Milanais se sont inclinés 4-3 et restent bloqués à 32 points. Ils laissent l'occasion à Naples de prendre trois points d'avance en tête de Serie A.

Menés 3-0 à l'heure de jeu, les Rossoneri ont cru créer l'exploit et éviter une nouvelle fois la défaite en championnat. Grâce à un doublé de l'inévitable Zlatan Ibrahimovic (62e et 67e), ils sont revenus à une longueur de leur adversaire, mais Dusan Vlahovic plantait l'estocade et son deuxième but de la soirée à quatre minutes du terme (86e, 4-2). Malgré un auto-but de la Fiorentina dans les arrêts de jeu (90+6, 4-3), l'issue ne changeait pas. Alexis Saelemaekers a cédé sa place à la 57e alors que le score était de 2-0 pour la Viola. En France, Rennes s'est imposé 2-0 contre Montpellier lors de la 14e journée de Ligue 1. De retour de blessure, Jérémy Doku était présent sur le banc des Rennais au coup d'envoi et est rentré dans les arrêts de jeu de la rencontre (90+2). Cette victoire permet aux Rennais de prendre la deuxième place du classement avec 25 points, à 12 longueurs du PSG.