F1 - GP du Qatar - Lewis Hamilton a réduit l'écart sur Verstappen: "Je n'ai pas le temps de célébrer"

(Belga) Vainqueur du premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1 dimanche, Lewis Hamilton (Mercedes) continue de mettre la pression sur Max Verstappen en réduisant l'écart à huit points au classement. "Je n'ai pas le temps de célébrer. Je me remets au travail dès demain (lundi, ndlr.)", a déclaré Hamilton.

Grâce à ses victoires lors deux derniers Grand Prix, au Brésil et au Qatar, le Britannique poursuit sa remontée au classement avec deux rendez-vous encore au programme. "Les deux dernières courses ont été fantastiques. Cependant, je n'ai pas le temps de célébrer et je me remets au travail dès lundi. Ma voiture est fantastique, l'équipe a réalisé un excellent boulot et je me sens au top physiquement. J'ai hâte de disputer les deux derniers Grand Prix", a assuré le septuple champion du monde. Contrairement au Grand Prix de Brésil, Lewis Hamilton a gardé la tête de la course du début à la fin dimanche sur le circuit de Losail. "J'étais assez seul devant et, même si j'aime me battre pour une victoire, ce sont les points qui comptent le plus pour moi. C'est ce dont nous avons le plus besoin", a conclu Hamilton. (Belga)