Belgian Lions - Loïc Schwartz forfait pour les matches contre la Slovaquie et la Serbie

(Belga) Loïc Schwartz doit déclarer forfait pour les matches des Belgian Lions contre la Slovaquie (25 novembre) et la Serbie (28 novembre) comptant pour les qualfications pour le Mondial 2023 de basketball. La fédération belge de basketball l'a confirmé dimanche.

Schwartz, 28 ans, s'est blessé aux ischio-jambiers avec son club de Promitheas Patras en Grèce. Dario Gjergja, le sélectionneur des Lions, ne pourra compter que sur un groupe de 13 joueurs. La Belgique débute ses qualifications pour la Coupe du monde 2023 jeudi par un déplacement en Slovaquie avant de recevoir la Serbie trois jours plus tard à Mons. Les trois premiers de chaque groupe accèderont à la deuxième étape qualificative, qui se déroulera avec six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du monde 2023, prévue du 25 août au 10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines. (Belga)