"Il est temps de me retirer": Ole Gunnar Solskjaer réagit avec classe après son départ de Manchester United (vidéo)

L'aventure d'Ole Gunnar Solskjaer s'est achevée ce dimanche sur le banc de Manchester United. Ancien joueur du club, où il a évolué pendant 11 ans et joué 366 matchs, il n'aura pas survécu à la défaite de ce weekend (4-1 contre Watford) et doit plier bagage après 3 ans passés sur le banc mancunien.

Fait rare dans le football, le désormais ex-entraîneur des Red Devils a accordé une interview à la chaîne du club après son éviction. Il y a réagi avec classe et élégance, ne pouvant cacher son émotion au moment d'évoquer le futur de ses joueurs. "Vous savez ce que ce club signifie pour moi et ce que je voulais accomplir ici", a-t-il d'abord précisé. "Pour le club, pour les fans, pour les joueurs, pour le staff. Je voulais que nous passions à l'étape suivante pour nous battre pour le titre, gagner des trophées. Je ne veux pas répondre à tout… il va y avoir des journalistes qui vont me demander des interviews, mais non, je ne vais pas faire d'interviews. Je veux le dire, je vais partir fièrement par la porte d'entrée, car je pense que tout le monde sait que j'ai tout donné pour ce club".

Visiblement ému, Solskjaer va ensuite reconnaître qu'il fallait prendre une décision. "Ce club signifie tout pour moi (...) mais malheureusement je n'ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin et il est temps pour moi de me retirer. Mais ça va aller. Je les regarderai, je les supporterai", a déclaré le Norvégien, alors au bord des larmes. Une interview poignante pour des adieux réussis.