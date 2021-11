 Victime d'une lourde chute à Gand, Mark Cavendish souffre de multiples blessures (photos)

Le Britannique Mark Cavendish souffre de deux fractures des côtes et d'un pneumothorax après sa lourde chute subie dimanche lors de la course à l'américaine, dernière épreuve des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste. Son équipe Deceuninck Quick-Step l'a annoncé lundi matin.

"Emmené à l'hôpital universitaire de Gand où il a passé la nuit, le 'Cav' a passé une série d'examens. Ils ont révélé deux côtes cassées sur le flanc gauche et un petit pneumothorax. Il a été maintenu en observation à l'hôpital mais devrait pouvoir le quitter plus tard dans la journée de lundi ou mardi matin. Il devra ensuite observer une période de repos", a écrit la formation belge.

Cavendish, associé à Iljo Keisse, son équipier sur la route pendant toute l'année au sein du Wolfpack, a lourdement chuté. Le Britannique de 36 ans, ainsi que le champion du monde danois Lasse Norman Hansen, ont été entraînés par la chute de Gerben Thijssen, qui a glissé sur une partie humide de la piste. La 80e édition des Six Jours de Gand a été neutralisée pendant de longues minutes avant que le tandem belge Kenny De Ketele - Robbe Ghys ne l'emporte à la faveur d'un final spectaculaire.