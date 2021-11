Pedri (FC Barcelone) remporte le Golden Boy Award, De Ketelaere 2e du vote des fans

(Belga) Pedri, le joueur du FC Barcelone, a remporté lundi le Golden Boy Award, le trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur de football de moins de 21 ans et décerné par le journal italien Tuttosport.

Pedri, 18 ans, a fait son trou la saison dernière au FC Barcelone en jouant 52 matches et compilant 4 buts et 4 assists. Des performances qui lui ont permis de devenir international espagnol et titulaire incontestable avec la Roja à l'Euro. Dans la foulée, il a également disputé les Jeux Olympiques avec les espoirs espagnols. Pedri aura joué un total de 73 matches sur la saison 2020-2021. Avec 318 points, l'Espagnol s'est imposé avec 199 points d'avance sur l'Anglais Jude Bellingham (Dortmund). Soit le plus large écart entre les deux premiers dans l'histoire du Golden Boy Award. Pedri succède au palmarès au Norvégien Erling Haaland. Figurant dans la liste des vingt derniers nominés, Charles De Ketelaere a terminé en deuxième position du 'Web Golden Boy', soit le classement du joueur qui a reçu le plus de votes de la part des fans. Le joueur du Club de Bruges a été battu l'Allemand Karim-David Adeyemi (Salzbourg). Jérémy Doku (Rennes) figurait lui dans la première liste de 40 noms. Le Golden Boy Award est décerné depuis 2003. Un jury international de journalistes de football choisit le vainqueur. Au palmarès, on retrouve des joueurs tels que Rafael van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) ou encore Kylian Mbappé (2017). Si aucun Belge n'a jamais remporté le Golden Boy Award, Eden Hazard (troisième en 2011), Thibaut Courtois (troisième en 2012), Romelu Lukaku (deuxième en 2013) et Divock Origi (deuxième en 2014) sont montés sur le podium.