Légendaire, Dries Mertens devient le meilleur buteur de l'histoire de Naples en championnat

Dries Mertens est devenu dimanche, en marquant lors de la défaite à l'Inter (3-2), le meilleur buteur de l'histoire de Naples en première division italienne de football. Avec 103 goals en Serie A, le Diable Rouge devance désormais l'Italien Antonio Vojak, actif chez les Partenopei entre 1929 et 1935.

Mertens, 34 ans et à Naples depuis 2013, était déjà le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues. Avec 137 réalisations, il devance les autres légendes locales que sont Marek Hamsik (121) et le défunt Diego Maradonna (115). L'ailier belge est aussi le 6e joueur qui présente le plus grand nombre de matches pour le cercle napolitain (369), loin derrière Hamsik (520).

Après une blessure à l'épaule en début de saison, Mertens a perdu sa place de titulaire au sein de l'équipe entraînée par Luciano Spalletti. Entré au jeu à un quart d'heure de la fin contre l'Inter dimanche soir, Mertens a réduit l'écart d'une magnifique frappe lointaine (3-2). Il aurait même pu égaliser mais sa reprise de volée a filé au-dessus du but de Samir Handanovic.

Le 'Lutin de Louvain' est aussi récemment rentré dans le cercle très restreint des centenaires en équipe nationale. Diable Rouge depuis février 2011, il compte désormais 103 caps. Il est devancé par Jan Vertonghen (136), Axel Witsel (120), Toby Alderweireld (118) et Eden Hazard (116) alors que Romelu Lukaku, 68 buts en 101 apparitions, le talonne.