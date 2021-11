Chelsea-Juventus jouent la première place: avec ou sans Romelu Lukaku?

Une rencontre à suivre en direct dès 20h10 sur Club RTL, RTL PLAY et sur RTLSport.be

Si les incertitudes son nombreuses, notamment en attaque avec Romelu Lukaku et Paulo Dybala, Chelsea et la Juventus joueront toutes deux mardi (21h00) pour s'assurer la première place lors de leur confrontation en Ligue des champions.

Chelsea joue toujours pour gagner

Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea): "On va faire ce qu'on fait toujours, on essaie toujours de gagner les matches et ça ne changera pas. En toute fin de match, s'il y a un score nul, on ne va pas laisser Edouard Mendy monter dans la surface adversaire pour un corner et risquer de mettre la qualification en danger (un point suffira à Chelsea pour être en huitièmes de finale, ndlr). Mais avant cela, on fera tout pour gagner le match et avoir une chance de finir en tête du groupe".

Dybala très incertain, Rabiot en progrès

Massimiliano Allegri (entraîneur de la Juventus): "Dybala (absent samedi, ndlr) s’est entraîné ce matin, il est convoqué, ensuite nous verrons. Je ne sais pas s’il a du temps de jeu dans les jambes. Cela fait huit, dix jours qu’il n’a pas joué avec l’équipe (...) Rabiot était en progrès avant d’avoir le Covid. Depuis il a eu plus de difficultés après pendant quelques matches mais tout le monde est actuellement en progrès."

Lukaku quelques minutes, au mieux

Tuchel: "On n'est pas encore sûrs (s'il pourra jouer ou non). Il nous reste un entraînement. Hier il a participé à l'entraînement collectif et il avait l'air d'aller bien. Il a un rendez-vous avec le médecin pour voir comment son corps a réagi. On verra au prochain entraînement. On peut prendre 20 joueurs dans le groupe, peut-être qu'il sera dans le groupe pour les toutes dernières minutes, mais ce serait le maximum qu'on puisse lui demander".

La Juve prête à tous les cas de figure

Allegri: "Demain on joue la première place contre une équipe qui est en tête de la Premier League et qui a gagné la Ligue des champions la saison dernière. Quand elle joue sans Lukaku, c’est une équipe qui joue avex davantage de contre-attaquants, avec moins de points de référence devant. Il va falloir jouer avec une grande lucidité, c’est un grand test pour nous. (…) Lukaku est un point de référence, sans lui, l'équipe s’exprime en vitesse, on devra réussir à faire un certain type de match s’il joue, mais jouer d’une autre façon s’il n’est pas là".

Chelsea a toujours des solutions

Tuchel: "On a toujours des options (pour remplacer les absents). C'est aux joueurs, quand on le leur demande, de saisir les chances pour montrer leur potentiel et ils l'ont fait de façon convaincante. Quand on n'a pas (Lukaku ou Werner), on cherche des solutions, c'est notre rôle et c'est pour ça qu'on a un un gros effectif. On a confiance en tous les joueurs, parce qu'ils savent ce que jouer à Chelsea exige".

Un problème offensif à la Juve ?

Allegri: "C’est une question de caractéristiques des joueurs, il faut améliorer la phase offensive, on rate trop souvent le choix de la dernière passe. Comme équipe, il faut marquer davantage de buts (…). Si Ronaldo manque à la Juve? Dans passé, il a toujours été le meilleur buteur, mais on a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer cette saison, on en a fait moins marquer que le potentiel des joueurs que nous avons. Mais on va les trouver, les buts."

. Abramovitch ou pas, ça ne change rien

Tuchel: "On donne toujours le meilleur, que le proprio soit là ou pas, je sais que si il n'est pas là il nous regardera de près et nous suivra. On travaille dur tous les jours pour lui faire plaisir et le distaire, comme tous les supporters. On aura besoin des supporters, on devra être au top et s'il est là, on sera très heureux, mais ça ne changera pas notre approche".