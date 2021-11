NBA: Brooklyn prend les commandes à l'Est, on n'arrête plus Phoenix

Brooklyn a conjugué sa victoire serrée à Cleveland, avec la défaite surprenante de Chicago à domicile face à Indiana pour devenir seul leader à l'Est, lundi en NBA, les Suns continuant d'irradier à l'Ouest avec un 13e succès consécutif glané à San Antonio.

Les Nets n'ont pas eu partie facile chez les Cavaliers, puisqu'ils n'ont pris l'avantage au score qu'à la fin du 3e quart-temps, parvenant péniblement à le conserver. Il a fallu quatre lancers francs de Kevin Durant dans les 13 dernières secondes pour assurer l'essentiel (117-112).

De retour après un match manqué pour ménager son épaule droite, "KD" a été performant (27 pts, 9 rbds, 6 passes, 3 contres), James Harden se montrant altruiste (14 pts, 14 passes). LaMarcus Aldridge a apporté en sortie de banc (21 pts, 11 rbds).

En face, Darius Garland a été très actif (24 pts, 11 passes), mais n'a pu empêcher le 4e revers consécutif des siens (10es).

Brooklyn, malgré les absences de Joe Harris (cheville) et Kyrie Irving (non vacciné écarté du groupe) notamment, enchaîne avec un 3e succès de rang et devance Chicago, passé totalement au travers contre Indiana (109-77).

Les Bulls, menés 28-10 en fin de premier quart-temps, n'ont jamais pu s'en remettre, dominés dans tous les compartiments du jeu par des Pacers très solides à l'image du cinq titulaire, chacun inscrivant entre 12 et 21 points.

Washington, qui pouvait en profiter pour prendre la 2e place, s'est incliné (109-103) sur son parquet contre Charlotte, ce qui a permis à Miami de ravir la 3e place sans jouer.

Les Wizards, qui n'ont pu véritablement compter que sur Montrezl Harrell (24 pts, 18 rbds), sont tombés sur des Hornets portés par Terry Rozier (32 pts) en fusion, qui a inscrit son huitième shoot derrière l'arc à 13 sec du terme pour redonner cinq longueurs d'avance aux siens. LaMelo Ball (28 pts, 13 rbds, 7 passes) n'a pas été en reste.

- Utah craque -

Charlotte (5e, 11-8) devance Boston et Milwaukee (10-8), qui ont enchaîné respectivement une 3e et une 4e victoire contre Houston (108-90) et Orlando (123-92).

Les Celtics ont pu s'appuyer sur Jayson Tatum (30 pts) en regain de forme et sur Jaylen Brown (19 pts) de retour après huit matches manqués (cuisse).

Les Bucks, champions en titre, ont eux battus un record de franchise, celui de l'avance la plus large à la pause (77-36), 41 unités qui correspondent également au plus gros retard accusé en 24 minutes dans l'histoire du Magic. Une soirée tranquille pour Giannis Antetokounmpo, quoique pas très adroit (4/12, 12 pts, 9 passes, 8 rbds en 24 min).

A l'Ouest, Phoenix a solidifié sa 2e position en venant à bout de valeureux Spurs (115-111), revenus à trois longueurs dans les dernières secondes, pour donner un faux-semblant de suspense à une rencontre maîtrisée par Devin Booker (23 pts), DeAndre Ayton (21 pts, 14 rbds) et un quatuor venu du banc à 48 points.

Invincibles depuis 13e matches, les Suns épaississent leur matelas d'avance sur Utah (3e), qui a craqué à domicile face à Memphis (119-118).

Les Grizzlies ont inscrit les sept derniers points de la rencontre dans les 88 dernières secondes. Ja Morant (32 pts) a été décisif, délivrant sa septième passe du soir à Jaren Jackson (28 pts) pour le shoot victorieux derrière l'arc à 6,7 secondes du buzzer.

Côté Jazz, Donovan Mitchell a failli (18 pts à 5/20), au contraire de Rudy Gobert, très costaud (23 pts à 9/10, 13 rbds, 5 contres) mais en vain.