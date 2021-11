C1: Chelsea terrasse la Juve 4-0 et prend une option sur la 1ere place

En battant 4-0 la Juventus de Turin, son principal rival, Chelsea a rejoint en huitièmes de finale de la Ligue des Champions mardi les Italiens, déjà qualifiés avant le match, et pris une belle option sur la première place du groupe H.

Les deux équipes comptent le même nombre de points (12), loin devant le Zenit Saint-Pétersbourg (4 pts) et Malmö (1 pt), mais en effaçant leur revers (1-0) du match aller, les Blues ont l'avantage à la différence de but particulière.

S'ils ne font pas un moins bon résultat en Russie que la Juve à domicile face aux Suédois, les Londoniens auront l'avantage du terrain au retour en huitième.

Et sur le match de mardi soir, cela semblerait tout à fait logique, tant ils ont étouffé la Vieille Dame dans l'intensité : dans les passes bien appuyées, dans les appels tranchants, dans l'impact physique...

Il suffisait de voir comment Thiago Silva s'est jeté pour dégager juste devant la ligne un petit lob d'Alvaro Morata qui avait devancé Edouard Mendy (29e), avant d'aller percuter les panneaux publicitaires derrière le but, pour avoir une idée de la détermination mise à tous les étages.

En dépit de l'absence de Kaï Havertz, ménagé, et de la présence sur le banc, au coup d'envoi, de Romelu Lukaku, Timo Werner ou, de façon plus surprenante, de Mason Mount, Chelsea a assumé avec brio son statut de tenant du titre de la compétition.

Il s'en est remis à ses jeunes pousses, Trevoh Chalobah ouvrant le score sur un corner (1-0, 25e), avant que Reece James ne double la marque d'une frappe croisée (2-0, 55e) et que Callum Hudson-Odoi n'enfonce le clou après un très bon travail de Ruben Loftus-Cheek qui avait pris la place de Kanté (3-0, 58e).

Ces quatre joueurs ont rejoint les Blues quand ils avaient entre six et huit ans et ont permis à Chelsea d'avoir, pour la première fois de son histoire, trois buteurs anglais lors d'un match de Ligue des Champions.

En toute fin de match, l'Allemand Timo Werner, entré en jeu, a donné une petite touche internationale au score sur une passe du Marocain Hakim Zyiech (4-0, 90e+5).

Seules ombres au tableau : les sorties sur blessures de N'Golo Kanté et Ben Chilwell. Thomas Tuchel a expliqué après la rencontre à BT Sports que l'arrière gauche "a ressenti une forte douleur, comme N'Golo, malheureusement, comme s'il s'était tordu le genou".

La possibilité de faire cinq changements en Ligue des Champions a sans doute incité les Blues à se montrer prudent, puisque Kanté ne boitait pas à sa sortie, alors que les rendez-vous importants se succèdent avec la réception de Manchester United, dimanche, en championnat.

Mais avec son mélange de générations et d'origines, Chelsea, qui domine aussi le championnat anglais, a de quoi nourrir de belles ambitions en coupe d'Europe.