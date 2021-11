Les Belges à l'étranger - Koni De Winter fait ses débuts avec la Juventus, Vranckx à nouveau titulaire à Wolfsburg

(Belga) Mardi soir, plusieurs Belges étaient en action dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de football. Vertonghen et le Benfica ont résisté au Barça au Camp Nou afin de rester dans la course à la qualification. Dans le groupe E, le Barça et Benfica n'ont pas pu se départager et se sont quittés sur un score nul, 0-0. Jan Vertonghen était titulaire du côté lisboète et a disputé toute la rencontre.

Le Bayern a remporté une courte victoire, 1-2, sur le terrain du Dynamo Kiev. Les buts ont été inscrits par Lewandowski (14e), son 82e but en 101 rencontres de Ligue des Champions, et Coman (42e) pour le Bayern, puis par Garmash (70e) qui a inscrit le premier but des Ukrainiens dans cette compétition. Au classement, le Bayern Munich s'est assuré de la 1re place avec son bilan parfait de 15 sur 15. Le Barça, 2e avec 7 points, n'est pas à l'abri et reste sous la menace de Benfica, 3e à deux longueurs. Le Dynamo Kiev est définitivement éliminé, condamné à la 4e place avec un point. Dans le groupe G, Lille s'est imposé, 1-0, face à Salzbourg, dans un match déterminant dans la course à la qualification. Le seul but de la rencontre a été marqué par Jonathan David (31e), l'ancien Gantois. Amadou Onana, sur le banc en début de rencontre, est monté à la place de Burak Yilmaz à la 70e minute. Dans l'autre rencontre du groupe, Séville a disposé de Wolfsburg sur le score de 2 buts à 0. En début de rencontre, Jordan a ouvert le score pour Séville (13e), tandis que Mir a doublé la mise dans les derniers instants (90e+7). Alors que Koen Casteels était absent, positif au Covid-19, Vranckx était le seul Belge titulaire pour les Loups. Il a été remplacé par Lukebakio à la 75e minute, tandis que Bornauw est resté assis sur le banc. Tout se décidera lors de la dernière journée de la phase de poules. Lille, en tête, compte 8 points un de plus que Salzbourg (7). Séville (6) et Wolfsburg (5) peuvent encore se qualifier. Dans le groupe H, Chelsea a étrillé la Juventus, 4-0. Avec Romelu Lukaku de retour sur le banc des Blues, la feuille de statistiques a été noircie par Chalobah (25e), James (56e), Hudson-Odoi (58e) et Werner (90e+5) au terme d'une véritable démonstartion de force. Koni De Winter a disputé ses premières minutes sous le maillot bianconero en montant au jeu à la 80e minute à la place de Cuadrado. Les tenants du trophée se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et ont pris la tête du groupe avant la dernière journée à égalité de point avec la Juve qui a concédé sa première défaite dans la compétition. Malmö et le Zenit Saint-Pétersbourg ont fait match nul, 1-1, dans l'autre match du groupe H. Rieks a marqué le premier but de Malmö dans cette C1 (28e), avant que Dzyuba ne manque un penalty pour le Zenit (52e). Réduits à dix après l'exclusion de Chistyakov (86e), les Russes sont revenus dans le temps additionnel grâce à un but sur penalty de Rakitsky (90e+2). Le Zenit, 3e, est qualifié pour l'Europa League puisqu'il compte 3 points d'avance sur Malmö, dernier avec une seule unité, la première remportée ce mardi. (Belga)