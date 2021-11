Bruges joue son avenir européen: un match aux allures de finale ce soir face à Leipzig

Avec 4 points au compteur, les hommes de Philippe Clement ont déjà réalisé un pas important vers la 3ème place de leur groupe. En totalisant 3 unités de plus que son adversaire du soir, Bruges peut déjà tuer tout suspense et se qualifier, au moins, pour la phase à éliminations directes de l'Europa League avant de disputer la dernière journée. Pour cela, il faudra obtenir au moins un partage, ce qui lui permettrait de passer l’hiver européen au chaud pour la quatrième saison de rang. Il pourrait même se mettre à rêver de la seconde place du groupe en cas de succès face à Leipzig conjugué à une contre-performance du PSG

Cependant, le partage décroché par Leipzig il y a 3 semaines face au PSG, pourrait valoir son pesant d’or. En effet, en cas de succès de Leipzig ce mercredi, les Flandriens pourraient basculer en dernière position avant un déplacement au PSG qui s’annonce dans 15 jours. Bref, cette 5ème rencontre de poule peut s’avérer cruciale pour les 2 équipes.

Bruges en crise ?

Malgré un bilan plutôt correct sur la scène européenne, le Club traverse une période assez délicate en championnat. Certains joueurs semblent tirer la langue. Noa Lang, par exemple, n’a plus marqué le moindre but depuis le 10 septembre face à Ostende. Stanley Nsoki, tout comme le reste de la défense, ne rassure plus ces dernières semaines. Il est même sorti à la pause ce vendredi à Malines tout comme son capitaine Ruud Vormer. Simon Mignolet, quant à lui, s’est troué à deux reprises, que ce soit face au Standard ou à Malines.

Sur leurs sept derniers matchs de Pro League, les Brugeois ne se sont imposés qu’à deux reprises. Pire encore, ils ont concédé la défaite ce week-end à Malines et ils n’occupent que la 3ème place du classement. Une situation qui pose question tant les champions de Belgique disposent d’un noyau plus qualitatif et quantitatif que l’an passé. Les 8 jours à venir seront déterminants puisqu’ils vont disputer un match lors de chaque compétition : Leipzig à domicile en C1 ce mercredi avant d’enchainer par…deux déplacements à Genk (d’abord ce dimanche en championnat puis le mercredi qui suit en Coupe).

Christopher Nkunku dans une forme étincelante

Défait ce week-end à Hoffenheim, le RB Leipzig ne se montre pas plus convaincant cette saison. Les hommes de Jesse Marsch n’arrivent pas à enchaîner les victoires en championnat. Ils ont remporté seulement deux de leurs cinq derniers matchs, ce qui les éloigne déjà de la course au titre (le Bayern, leader, possède 10 points d’avance). Ils peuvent tout de même compter sur le Français Christopher Nkunku qui cartonne cette saison que ce soit en championnat (cinq buts et trois passes décisives) ou en Ligue des Champions (cinq réalisations en seulement quatre matchs).

Les Brugeois devront surveiller le joueur de 24 ans qui a été élu meilleur joueur de Bundesliga lors du mois d’octobre. Cette rencontre sera à suivre ce soir dès 20h10 sur Club RTL et RTL Play.