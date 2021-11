Thibaut Courtois, absent des FIFA The Best, y voit une vengeance des instances

Thibaut Courtois n'ira pas aux trophées The Best, remis par la FIFA. Le Diable Rouge ne figure pas sur la liste des prétendants dans la catégorie du meilleur gardien de l'année. Et le Diable Rouge n'a pas caché son amertume, en expliquant son absence par son franc-parler après la Ligue des Nations.

Thibaut Courtois n'est pas content. Le Diable Rouge n'a pas été repris pour la cérémonie annuelle de la FIFA, qui récompense les meilleurs joueurs de l'année dans différentes catégories. Et dans les gardiens repris, pas de trace du Belge, qui sort pourtant d'une saison remarquable avec le Real Madrid.

Interrogé sur cette absence remarquée, Courtois n'a pas caché sa théorie. Pour lui, il paye ses propos à l'égard des instances après la Ligue des Nations. "Je pense que je ne suis pas nominé pour The Best à cause de ce que j’ai dit il y a un mois. Je n’en dirai pas plus", a-t-il lâché en conférence de presse.

Il avait alors affirmé que la Ligue des Nations n'était qu'une question d'argent et qu'il ne comprenait pas ce tournoi. "Ce n’est qu’un match pour de l’argent, il faut être honnête. Nous avons joué ce match car pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire. Si nous ne disons jamais rien, ce sera toujours la même chose… l’UEFA a encore créé une nouvelle compétition avec la Conference League. Ils peuvent être en colère contre les équipes qui veulent une Super League mais ils ne se soucient pas des joueurs, ils se soucient juste de leurs poches", avait-il notamment déclaré à l'époque.

Le trophée The Best du meilleur gardien se jouera entre Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel.