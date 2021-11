"En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça": le raté hallucinant de Seferovic face au Barça (vidéo)

Haris Seferovic va en faire des cauchemars. L'international suisse a manqué de peu le but de la victoire hier soir face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Et pourtant, il avait fait le plus dur, en parvenant à prendre le pas sur Ter Stegen dans les dernières secondes du match. Mais au moment de pousser la balle au fond, Seferovic réussit à placer à côté.

L'entraîneur du Benfica, Jorgé Jesus, n'a pas caché sa déception après le match. "En 30 ans de carrière, je n'avais encore jamais vu ça", a-t-il lancé en conférence de presse. Benfica aurait d'ailleurs bien profité d'une possible victoire, mais doit dorénavant se battre pour se qualifier en pointant au troisième rang du groupe.