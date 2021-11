"Ce n'est pas l'Afrique", "Moins de joueurs gays": le KVV Duffel fait un énorme bad buzz sur TikTok (vidéo)

Le club du KVV Duffel a dévoilé une vidéo polémique sur TikTok. Le club de sixième division a en effet comparé l'histoire et les "forces" de son équipe face à des rivaux ou opposants de grand standing. On y découvre que le club prétend avoir plus d'histoire que le PSG, plus de fans que Manchester City ou un meilleur coach que Manchester United.

Mais d'utres comparaisons font naître une vive polémique. En effet, le club se vante de "ne pas être l'Afrique comme l'Équipe de France" et d'avoir "moins de joueurs gays" que le club australien d'Adélaïde. Ils affirment aussi avoir "moins d'agresseurs sexuels" que le club d'Everton.

Publiée vendredi, la vidéo est toujours disponible sur le profil officiel de l'équipe.