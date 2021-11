Sergio Ramos voit le bout du tunnel et prend place sur le banc du PSG

Les stars du Paris SG Marco Verratti et Sergio Ramos débuteront sur le banc le choc de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City ce mercredi soir (21h00), selon les compositions dévoilées par l'UEFA.



En attaque, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont été titularisés, mais pas Angel Di Maria. Mbappé va disputer son 50e match de C1, et devenir, à 22 ans et 339 jours, le deuxième joueur de champ le plus jeune à atteindre ce palier, derrière l'Espagnol Cesc Fabregas.



Verratti, ainsi que Georginio Wijnaldum, a ressenti des douleurs à l'entraînement de veille de match, selon le quotidien sportif L'Equipe, d'où son absence surprise du onze de départ. L'Italien a retrouvé samedi la compétition, contre Nantes en Championnat (3-1), après un mois d'absence en raison d'une blessure à une hanche.



Ces absences de dernière minute ont contraint Mauricio Pochettino à repenser son milieu de terrain, un secteur dans lequel brille City, avec Rodri et Ilkay Gündogan. Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Ander Herrera ont été choisis pour démarrer la rencontre dans le 4-3-3 que privilégie "Poche" dans les grandes affiches.



Dans les cages, le technicien argentin a préféré Keylor Navas à Gianluigi Donnarumma. Le défenseur star Sergio Ramos, convoqué dans le groupe pour la première fois de la saison, après des blessures récurrentes à un mollet, débute sur le banc. Manchester City et le Paris peuvent assurer leur qualification pour les 8es de finale dès mercredi, si le RB Leipzig bat Bruges dans l'autre rencontre.



Les Anglais termineront en tête du groupe s'ils s'imposent.