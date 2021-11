Manchester City renverse le PSG et envoie les deux équipes en huitièmes de finale (vidéo)

Qualifié, mais deuxième: le Paris SG a validé mercredi son billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions, mais sa défaite logique sur le terrain de Manchester City (2-1) place le club de la capitale dans une position délicate pour la suite.



Le scénario du match a été cruel pour les Parisiens, qui ont lâché au moment où ils étaient le mieux installés dans la partie, et que le plus dur semblait derrière eux.



Le but de Kylian Mbappé (50e) a dessiné le film du braquage parfait, après une première période que les Anglais ont dominée, avant l'entrée en jeu de Gabriel Jesus (54e), en sauveur providentiel.



L'attaquant brésilien a été impliqué sur l'égalisation de Raheem Sterling (63e), avant de marquer le 2-1 (76e), dans un stade qui a laissé exploser sa joie.



Ce dénouement a laissé Paris hagard, mais au vu des impressions que les hommes de l'entraîneur Mauricio Pochettino laissent depuis le début de la compétition, il était difficile pour eux de rêver mieux.



Ils ont assuré le service minimum en se qualifiant pour les 8es de finale, grâce à l'aide du RB Leipzig, victorieux à Bruges (5-0).



Mais pour la première place, la marche était trop haute pour une équipe qui souffre à chacun de ses matches de C1. City, au collectif plus abouti, même en l'absence de Kevin de Bruyne, a décroché la timbale.



Le PSG jouera un dernier match sans enjeu contre les Belges le 7 décembre. Son prochain frisson est prévu le 13 décembre, pour le tirage au sort des 8es.



Deuxièmes de leur groupe, les coéquipiers de Neymar peuvent tomber sur du gros, comme Liverpool, le Bayern Munich, voire Chelsea, autant de formations qui peuvent mettre un terme prématuré à leur ambition de remporter le titre.



Mbappé rockstar



D'ici là, ils ont trois mois pour progresser et devenir un collectif capable de se hisser sur le toit de l'Europe.



A l'Etihad Stadium, les Parisiens ont conservé le plan du match l'aller, où ils se sont imposés 2-0, en mettant en avant le talent de leurs superstars pour cacher leurs défaillances collectives.



Sans oublier beaucoup de solidarité, quand il a fallu résister aux multiples attaques de Mancuniens, encouragés par leur public à toujours aller de l'avant.



De quoi alimenter la thèse que cette équipe stagne.



L'absence à la dernière minute de Marco Verratti, qui s'est blessé à l'entraînement mardi, ne les a pas aidés non plus dans leur quête de maîtrise.



Pochettino pourra répondre aux critiques que sa méthode a fonctionné une heure, jusqu'à l'entrée en jeu de Jesus.



Ce qu'il restera de ce match, c'est que Mbappé reste dans une forme exceptionnelle, avec un 7e but sur ses 4 derniers matches. Il s'agit de sa 29e réalisations en 50 rencontres de C1 !



L'homme de ce début de saison n'a pas eu besoin de beaucoup pour marquer. Après avoir gâché un face-à-face en première période (44e), à sa deuxième chance, il a fait mouche.



Tout seul, il a repris le centre de Messi dévié par Kyle Walker, avant d'aller célébrer dans le point de corner dans un stade silencieux.

Sauvetage de Kimpembe



Cette action est d'ailleurs l'une des rares fois où la "MNM" s'est mise en évidence. Le trio formé par Messi, Mbappé et Neymar reste un chantier.



C'est individuellement que "Ney" a essayé de faire la différence, mais après un joli raid, le Brésilien a raté son duel face à Ederson (74e).



Pour le reste, il faut voir du côté des défenseurs, qui ont construit une digue étanche en première période quand Manchester City déroulait façon Manchester City, avec un pressing constant qui a essoré les Parisiens, retranchés dans leur camp.



Presnel Kimpembe a dévié de la tête, sur sa ligne, la tentative de Rodri (5e), puis Marquinhos a contré celle d'Oleksandr Zinchenko (28e).



Le latéral Achraf Hakimi s'est joint à l'effort, avec une tête qui a enlevé du cadre le but tout fait de Mahrez (32e).



Keylor Navas, aussi, s'est distingué, face à Mahrez (33e) ou Jesus (71e). Avant de s'incliner par deux fois, logiquement. Au coup de sifflet final, le public mancunien a pu reprendre "Wonderwall" du groupe Oasis, fan du club, le coeur léger.

