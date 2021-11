Simon Mignolet abasourdi après la claque contre Leipzig: "Tu ne peux jamais perdre 0-5 ici" (vidéo)

Simon Mignolet ne comprend pas ce qu'il vient de se passer. Le gardien brugeois était encore sous le choc après la défaite 0-5 concédée en Ligue des Champions face à une impressionnante équipe de Leipzig. "Le match devient très difficile, tu ne peux pas commencer comme ça en Ligue des Champions. Sinon cela devient une soirée très difficile. Tu ne peux jamais perde 0-5 ici, ça c'est clair. On voulait jouait avec grinta pour gagner les matchs. Mais si tu encaisses très tôt comme ça, en Champions League, cela devient très difficile. Il faut l'accepter. Mais il faut changer cela avec des résultats, on peut en parler pendant 10 jours, mais il faut rejouer des matchs, essayer de retrouver l'esprit, de gagner quelque chose et la confiance va revenir".

Pour lui, plus le choix: il va falloir affronter Paris avec une mentalité de guerriers. "Si tu dois prendre un point au PSG, ça devient difficile. On va essayer. C'est un match où on n'a rien à perdre et on peut le faire. On ne sait jamais".