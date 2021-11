Conference League - Assurés de la 1re place, les Gantois s'inclinent sans éclats contre Anorthosis à Chypre

(Belga) La Gantoise s'est inclinée sur le score de 0-1 à l'Anorthosis Famagouste, jeudi soir, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Conference League. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Christodoulopoulos (27e). Après la défaite du Partizan en début de soirée, les Gantois étaient déjà assurés de la 1re place du groupe avant la rencontre et poursuivront leur route en 8es de finale.

Après un quart d'heure plutôt contrôlé par les Chypriotes, la Gantoise se montrait dangereuse pour la première fois lorsque Gianni Bruno repiquait dans l'axe depuis la gauche pour enrouler une frappe qui passait de peu à côté du poteau droit (17e). La douche froide attendait cependant les Gantois puisque Christodoulopoulos profitait d'une perte de balle d'Owusu au milieu de terrain pour tirer des 45 mètres dans le but de Bolat, hors-position et impuissant (1-0, 27e). Sonné par cette inspiration géniale du Grec, le club gantois se remettait en selle et manquait une occasion précieuse dans les arrêts de jeu de la mi-temps, lorsque Ngadeu reprenait du pied gauche un ballon remisé par Lemajic dans l'axe du but (45e+2). La frappe était repoussée par Husbauer, bien positionné sur la ligne de but. En début de deuxième période, Gianni Bruno cadrait cette fois-ci sa frappe du droit mais Tsur s'interposait pour empêcher l'attaquant d'égaliser (52e). Les Gantois n'arrivaient d'ailleurs pas à faire la différence et ne forçaient pas leur talent pour aller chercher un résultat sans influence sur le classement final. Une dernière occasion était à mettre à l'actif de la Gantoise, mais ni Depoitre ni Hanche-Olsen ne parvenaient à vaincre Tsur sur sa ligne malgré l'action confuse (82e), tandis que les Chypriotes défendaient fièrement leur avance et l'espoir d'une qualification potentielle lors de la dernière journée. La Gantoise s'incline pour la première fois. Avec la défaite du Partizan face à Flora en début de soirée, la Gantoise (10 points) était déjà assurée de prendre la 1re place du groupe B, quels que soient ses résultats lors des deux derniers matchs. Le Partizan, 2e avec 7 points, devra lui lutter avec Flora et Anorthosis, tous deux à 5 points, pour la 2e place synonyme de qualification pour le prochain tour. (Belga)