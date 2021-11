Ski alpin: Retour à Lake Louise pour les premières courses de vitesse hommes

Après avoir fait l'impasse l'an dernier à cause du Covid-19, la Coupe du monde de ski alpin fait son retour en Amérique du nord et en premier lieu à Lake Louise (Canada) pour deux descentes et un super-G hommes de vendredi à dimanche.

La plupart des spécialistes de vitesse, hommes et femmes, ont pu profiter de plusieurs semaines de stage à Copper Mountain (Etats-Unis), notamment les Français, marqués par l'accident de leur coéquipier Adrien Théaux le 15 novembre (fracture du coude gauche, du tibia droit et de la cheville droite suite à une chute).

Adrien Théaux a été opéré aux Etats-Unis puis rapatrié en France cette semaine, "le temps est à la reconstruction", a indiqué le skieur de 37 ans sur ses réseaux sociaux.

"J'ai super mal vécu son accident, a expliqué le leader des Bleus Johan Clarey à l'AFP, ça a été une journée très dure. Au départ on ne savait pas l'étendue des dégâts, ça m'a rappelé David Poisson (décédé lors d'un accident de ski au Canada en 2017), je me suis retrouvé dans le même état."

"Il a fallu vite retourner là où il était tombé pour s'entraîner, ne pas gamberger, mais ça m'a pris quelques jours pour m'en remettre", assure-t-il.

Quatrième mondial en descente l'hiver dernier, monté sur le podium de la mythique course de Kitzbühel (2e), Clarey aborde à 40 ans la saison "avec pas mal d'ambitions".

"Je mets beaucoup de motivation pour monter plus régulièrement sur les podiums. Cet été j'ai fait attention à mieux cibler ma préparation physique, pour m'éviter des douleurs aux genoux et au dos".

"A 80% je dirais que c'est ma dernière saison, mais je ne suis pas sûr, je préfère ne pas penser à cela", a-t-il conclu.

Lake Louise marque le retour à la compétition du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde après sa rupture d'un ligament croisé du genou droit en janvier.

Le vainqueur du classement général en 2020 a largement dominé le deuxième entraînement officiel disputé mercredi. Jeudi, le 3e entraînement a été annulé pour préserver la piste, alors que les skieurs font face depuis quelques jours à des précipitations et à un vent très irrégulier.

Tenant du titre du gros globe, Alexis Pinturault a ciblé le super-G de dimanche mais envisage de prendre le départ d'une des deux descentes, après avoir pris part aux entraînements.

Parmi les favoris pour la saison de vitesse, le Suisse Beat Feuz, quadruple tenant du titre du petit globe de descente, reste incontournable.

"Jusqu'ici tout va bien, le genou s'est à nouveau stabilisé. J'ai commencé la préparation de la saison un peu plus tard (environ un mois de pause forcée au printemps), mais je me suis vite rattrapé. L'expérience aide à gérer la situation avec sérénité. Les succès me donnent une certaine décontraction", a expliqué le génial descendeur, deux victoires la saison dernière, à la Radio télévision suisse (RTS).

Programme de la Coupe du monde hommes de Lake Louise:

Vendredi 26 novembre: 1re descente à partir de 20h00

Samedi 27 novembre: 2e descente à partir de 20h15

Dimanche 28 novembre: super-G à partir de 20h15