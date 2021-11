La CrossCup de Roulers ouvrira dimanche les portes vers l'Euro de cross de Dublin

(Belga) La 3e manche de la CrossCup se déroulera le 28 novembre sur le circuit du Schiervelde à Roulers. Le rendez-vous, qui n'avait pas eu lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire, sera, c'est la tradition, l'occasion de distribuer les tickets pour les championnats d'Europe de cross qui se dérouleront le 12 décembre à Dublin (Irlande).

L'athlète à suivre chez les hommes sera Isaac Kimeli, champion d'Europe U23 en 2016 et candidat à un 4e titre à Roulers. Il devra toutefois composer avec, entre autres, Michael Sommers, meilleur Belge à Mol, Lahsene Bouchikhi, Simon Debognies ainsi, aussi, qu'avec Lander Tijtgat. Absent aux cross de Berlare et de Mol, le 'master' de 38 ans effectuera sa dernière prestation sur le sol belge en cross-country en espérant décrocher une qualification européenne pour Dublin, qui représenterait le dernier cross de sa carrière. Arnaud Dely, Pieter-Jan Hannes et le recordman de Belgique du 1.500 mètres Ismaël Debjani sont également annoncés à Roulers. Chez les dames, l'absence de Mieke Gorissen laissera le champ libre à Eline Dalemans, Lisa Rooms, Hanna Vandenbussche ou encore Nina Lauwaerts. La championne de Belgique Gorissen était pointée comme favorite à Roulers, après sa 2e place au cross de Mol au début novembre. Elle a décidé de faire l'impasse sur la manche qualificative pour les championnats d'Europe. Récemment infectée par le coronavirus, elle s'estime insuffisamment rétablie pour reprendre la compétition et veut rester prudente pour la suite de la saison hivernale. Elise Vanderelst et Ruben Querinjean sont pointés comme favoris des cross courts où les outsiders seront Camille Muls et Vanessa Scaunet, chez les dames, Stijn Baeten et Ruben Verheyden, chez les hommes. Le programme du cross de Roulers commencera à 10h45 avec les catégories des jeunes, après les cross d'ouverture « open » et handisport (10h). Les courses des seniores dames et hommes sont programmées à 13h30 et 13h57. Les cross courts seront disputés à 14h45 (dames) et 14h55 (hommes).