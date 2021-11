Cristiano Ronaldo s'est lâché dans le vestiaire lors de l'élimination de la Juventus par Porto en Ligue des Champions (vidéo)

La dernière saison de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin a viré au cauchemar. La Vielle Dame a terminé 4e du championnat et s'est faite éliminer en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale par Porto.

Après avoir été défait 2-1 au match aller, la Juventus s'impose 3-2 à domicile (après prolongation) mais grâce à un plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur, ce sont les Portugais qui accèdent aux quarts de finale. La série documentaire 'All or Nothing: Juventus' d'Amazon Prime Video a dévoilé ce qu'il s'était passé dans les coulisses de ce match.

Au terme de la première période, la Juve était menée 1-0. Alors, le quintuple vainqueur de la compétition est rentré furieux dans le vestiaire et a fait savoir haut et fort ce qu'il avait sur le coeur: "On doit faire plus, bordel! On n'a pas du tout joué, on n'a rien fait! Merde! On joue comme des merdes, encore!"

Son coéquipier Juan Cuadrado est alors venu lui dire de se calmer. Avant finalement de tenter de le recadrer. "Tu dois être un exemple pour tout le monde", lui a-t-il dit, non sans agacement. Ce à quoi Ronaldo a répondu, toujours furieux: "Je m'inclus dedans, aussi! On ne fiche rien, il faut dire la vérité! C'est un match de Ligue des champions, il faut avoir du caractère!"

Andrea Pirlo, alors le coache en place sur le banc de la Juve a alors tenté de calmer ses joueurs. "Ça suffit, allons-y. Ça suffit, Cri. Ça suffit, Juan, dit-il. Nous devons être calmes et patients. Nous continuerons dans cet esprit, mais sans discuter, avec la posture de quelqu'un qui veut gagner."

Les mots de l'entraîneur n'auront pas suffit à changer les choses puisque la Juve s'inclinera finalement durant les prolongations.