1B Pro League - Waasland-Beveren a coulé Virton grâce à un triplé de Hoggas

(Belga) Grâce à un triplé de Kevin Hoggas (3e, 13e, 43e pen), Waasland-Beveren s'est facilement imposé 0-3 à Virton lors du match d'ouverture de la 13e journée de la 1B Pro League, vendredi. Le succès des Lions a été aussi facilité par l'exclusion du Gaumais Altin Kryeziu (54e). Au classement, Beveren assure sa deuxième place avec 20 points, sept de moins que Westerlo. Virton (12 points) reste dernier.

Rapidement menés à la marque, les Virtonais n'ont jamais été dans le coup et six d'entre eux ont écopé d'une carte jaune. Déjà averti (42e); Kryeziu a dû quitter le terrain (54e) Malgré la sortie de son jeune milieu kosovar, 19 ans, l'Excelsior a limité les dégâts. Samedi à 16 heures, Lommel (14 points, 6e) reçoit le leader Westerlo (27 points). Dimanche à 16 heures, Mouscron (12 points, 7e) tentera d'aligner une quatrième victoire d'affilée face au Lierse (16 points, 3e), qui n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches. A 20 heures, le dernier duel mettra aux prises deux équipes comptant également 16 points: le RWDM (4e) et Deinze (5e) (Belga)